Массовые махинации с пенсионными накоплениями выявили в России

Массовые махинации с пенсионными накоплениями выявили в России
Игорь Краснов. Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Уголовные дела возбуждены и находятся под контролем прокуратуры

Проверка соблюдения пенсионного законодательства в России выявила многочисленные нарушения прав граждан страны. Об этом генпрокурор Игорь Краснов сообщил в среду, 17 июля, на заседании Совета Федерации РФ.

По данным главы надзорного ведомства, в 2019 г. злоумышленники подделывали подписи граждан на заявлениях о переводе пенсионных накоплений из Пенсионного фонда (ПФР) в негосударственные структуры. Такие случаи зафиксированы в Краснодарском крае, Иркутской и Амурской областях, республике Коми, Башкирии, Мордовии и других регионах.

"Возбуждены уголовные дела", - цитирует "Регнум" генпрокурора.

Ранее прокуратура Москвы отчиталась о проверке заявлений граждан, которые пожаловались на то, что их пенсионные накопления без их ведома и согласия были переведены в управление сторонним страховщикам. Судебная экспертиза подтвердила, что подписи на договорах фальшивые.

"Договоры признаны недействительными, пенсионные накопления должны быть переданы предыдущим страховщикам", – сообщили в ведомстве.

Там отметили, что прокурор будет держать такие дела на контроле.

Правоохранители также выявили новые схемы обмана пенсионеров, которые хотят получать больше денег, чем им назначили в ПФР, передает "ФедералПресс". Они "клюют" на рекламу, размещенную злоумышленниками в интернете, скачивают на свои смартфоны пиратские программы и открывают доступ к своим личным данным.

О том, что такое "пенсионные накопления", где их хранить и какой доход можно получить, "Утро.ру" писало ранее.

Николай ВИКТОРОВ

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