Повышение пенсий с 1 августа затронет только часть россиян

Повышение пенсий с 1 августа затронет только часть россиян
Фото:Владимир Гердо/ТАСС
Размер прибавки зависит от самих пенсионеров

С 1 августа 2020 г. несколько категорий россиян могут рассчитывать на повышение государственных денежных пособий.

Гражданам РФ, которые уже оформили пенсию, но продолжают работать, будет проведена индексация выплат. Перерасчет пройдет в автоматическом режиме, писать никаких заявлений не придется. Прибавка затронет получателей пенсий по старости, по потере кормильца, по инвалидности.

Ежегодное увеличение страховых выплат работающим пенсионерам рассчитывается индивидуально, но оно не может превышать трех пенсионных баллов. Чтобы получить максимум, человек должен отработать полный год с зарплатой не менее 28 тыс. руб. в месяц. В этом случае прибавка за 2019 г. составит 261,72 рубля. Напомним, пенсионный балл индексируется ежегодно. Сейчас он составляет 87,24 рубля.

С 1 августа также получат прибавку россияне, получающие выплаты накопительной пенсии. В 2020 г. индексация равна 9,13%.

Участникам программы софинансирования пенсий прибавят с 1 августа 7,99%, уточняет "ФедералПресс".

Обо всех выплатах пенсионерам в 2020 г. "Утро.ру" рассказывало ранее.

Фоторепортаж
Пенсионный балл: чему равен и как накопить
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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