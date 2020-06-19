Размер прибавки зависит от самих пенсионеров

С 1 августа 2020 г. несколько категорий россиян могут рассчитывать на повышение государственных денежных пособий.

Гражданам РФ, которые уже оформили пенсию, но продолжают работать, будет проведена индексация выплат. Перерасчет пройдет в автоматическом режиме, писать никаких заявлений не придется. Прибавка затронет получателей пенсий по старости, по потере кормильца, по инвалидности.

Ежегодное увеличение страховых выплат работающим пенсионерам рассчитывается индивидуально, но оно не может превышать трех пенсионных баллов. Чтобы получить максимум, человек должен отработать полный год с зарплатой не менее 28 тыс. руб. в месяц. В этом случае прибавка за 2019 г. составит 261,72 рубля. Напомним, пенсионный балл индексируется ежегодно. Сейчас он составляет 87,24 рубля.

С 1 августа также получат прибавку россияне, получающие выплаты накопительной пенсии. В 2020 г. индексация равна 9,13%.

Участникам программы софинансирования пенсий прибавят с 1 августа 7,99%, уточняет "ФедералПресс".

Обо всех выплатах пенсионерам в 2020 г. "Утро.ру" рассказывало ранее.