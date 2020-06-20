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Все электронные больничные для работающих пенсионеров старше 65 лет можно продлить до официального снятия карантина. Соответствующий указ подписал Михаил Мишустин.
В документе сказано, что для всех граждан пенсионного возраста, которые не находятся в отпуске и перешли на удаленный формат работы, соблюдая режим самоизоляции, имеют право на продление больничных. Однако такая мера распространяется только на жителей регионов, где официально не сняли карантинный режим.
Начало больничного оформляется с 15 июня до числа официального снятия ограничительных мер в конкретном регионе, где проживает заявитель, указывается в документе. .
Такой больничный будет оплачиваться Фондом социального страхования. Пенсионерам не требуется дополнительно предоставлять какие-либо сведения или документы для продления электронного больничного листа.
Ранее "Утро.ру" рассказало, что повышение пенсий с 1 августа затронет не все группы пенсионеров.
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