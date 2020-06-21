Стало известно, в каких случаях не поступают средства из ПФР

В Пенсионном фонде России рассказали, что школьники и студенты, получающие выплату по линии ПФР, то есть пенсию по потере кормильца или компенсацию по уходу за инвалидом или пожилым, когда они устраиваются на подработку или выходят на оплачиваемую практику обязаны уведомить об этом территориальное отделение фонда.

"Сделать это можно, обратившись лично в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства либо через личный кабинет гражданина на сайте ПФР", – цитирует PRIMPRESS пресс-службу ведомства.

Это необходимо сделать, чтобы организация на время такого трудоустройства приостановила выплату данной категории граждан. По завершении работы им вернут право на получение средств ПФР.

Если своевременно фонд не получит информацию о трудоустройстве молодого россиянина, в будущем ему придется вернуть неправомерно полученные деньги, подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что пожилым гражданам обычно не нужно извещать ПФР о своем трудоустройстве, т.к. работодатель передает все данные в фонд.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов сообщил о многочисленных нарушениях прав россиян в ходе проверки соблюдения пенсионного законодательства в РФ. По его данным, в 2019 г. преступники подделывали подписи граждан на заявлениях о переводе пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные структуры. Подобные аферы установлены в Краснодарском крае, Иркутской и Амурской областях, республике Коми, Башкирии, Мордовии и других регионах страны.