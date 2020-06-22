Такая мера потребуется, если экономика страны останется в прежнем состоянии

Совсем скоро Пенсионный фонд России окажется в сложном положении из-за медленного развития экономики. Организации неоткуда будет брать средства, чтобы все пенсионеры получили соцподдержку. Для предотвращения неприятной ситуации властям нужно будет придумать новую пенсионную реформу. В этом уверен эксперт по негосударственным пенсионным фондам (НПФ) Дмитрий Александров.

Разрабатывать новый проект нужно будет начинать через четыре – пять лет. По словам специалиста, на проблему с пенсиями будет влиять не только экономический фактор, к нему добавится тот факт, что через 14 лет в стране также возникнет демографическая яма.

Однако если экономическая ситуация переломится, то в стране появятся лишние средства. Их можно будет передавать в ПФР, чтобы он закрывал бреши в системе выплат, поделился своим мнением Александров с URA.RU.

Он добавил, что, правительство первым делом может взяться за систему добровольных пенсий. Например, к ним подключат даже представителей среднего бизнеса. Компании будут создавать корпоративный счет, куда будет перечисляться часть дохода человека, либо организации будут заключать соглашения с НПФ.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Пенсионный фонд России может оставить некоторых россиян без выплат.