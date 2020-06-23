Страховые выплаты могут проиндексировать на 6,3% в 2021 году

Пенсии, а также другие выплаты по соцподдержке могут проиндексировать трижды в ближайшие три года. Сколько старики смогут получать денег после каждой такой процедуры, уже известно.

Российская трехсторонняя комиссия в ближайшие дни обсудит проект, касающийся бюджета ПФР до 2023 г., где и уточнены размеры пенсий.

Документ предполагает, что страховые выплаты, которые увеличиваются традиционно 1 января, вырастут на 6,3% только за 2021 год. В 2022-м прибавка может составить 5,9%, в 2023-м – 5,6%.

При этом с начала 2021 г. неизменяемая выплата к обычной пенсии станет больше – 6044,48 руб., в 2022-м вырастет еще на 356,62 руб., в 2023-м – на 358,46 рубля. В следующем году соцпомощь получат больше 40 миллионов жителей страны, но к 2023-му – уже 39,68 миллиона россиян, передает "Российская газета".

В результате соцподдержка пожилых граждан, которые больше не трудятся, в следующем году окажется на уровне 17432 руб., еще через год – 18357 руб., а в 2023-м – 19283 рубля.

Как именно изменится размер накопительной и срочной пенсионной выплаты, пока не известно.

Раннее "Утро.ру" писало о том, что через десять лет Пенсионному фонду может не хватить денег на выплаты для всех россиян. По мнению эксперта, правительству через четыре года придется придумать новую реформу.