Пенсионерам повысят выплаты через три месяца после увольнения

Пенсионерам повысят выплаты через три месяца после увольнения
Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
В ПФР объяснили процедуру индексации пенсий для некоторых категорий россиян

Работающим пенсионерам придется ждать повышения страховых выплат три месяца после увольнения. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Если россиянин, уже имеющий право на пенсионное обеспечение, но продолжавший трудовую деятельность, уволится в июле, то в августе его работодатель передаст сведения в ПФР о том, сколько дней человек отработал в прошлом месяце. Соответственно, только в сентябре в базе ПФР появится отметка, что пенсионер в августе уже ни дня не работал.

Затем, в октябре, будет принято решение об индексации выплат за период, когда россиянин уже имел право на пенсионное обеспечение, но продолжал работать. И лишь с ноября гражданину поступит пенсия в полном объеме после пересчета плюс невыплаченная прибавка за август, сентябрь и октябрь, привели пример в ПФР.

"Если после этого пенсионер вновь устроится на работу, он сохранит за собой новый повышенный размер пенсии", – уточнили в Пенсионном фонде.

Пенсионерам России регулярно индексируется страховая часть выплат. В 2020 г. прибавка составила 6,6%. Работающие пенсионеры также имеют право на эту индексацию, но для них она проводится только после того, как они заканчивают трудовую деятельность.

Пока пенсионер продолжает работать, ему ежегодно начисляются баллы, увеличивающие базовую часть пенсии. Об индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 г. "Утро.ру" рассказывало ранее.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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