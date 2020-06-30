Соответствующее постановление подписал премьер-министр

С 1 октября 2020 г. зарплаты силовиков будут повышены на 3%. Подтверждающий это решение документ за подписью главы правительства РФ Михаила Мишустина, опубликован во вторник, 30 июня.

Индексация должностных окладов и окладов по званиям коснется сотрудников Нацгвардии, МВД, ФСИН, а также следователей, военных, пожарных, таможенников, фельдъегерей. Служащим в армии по призыву также повысят денежное довольствие.

Тем же постановлением предусмотрено повышение на 3% пенсий россиянам, отслужившим в органах по контролю за распространением наркотиков, и членам их семей. При этом прежде сообщалось, что действие закона о ежегодной индексации пенсий военнослужащим приостановлено до 2021 года.

О том, какая индексация пенсий в 2020 г. уже прошла и ждать ли еще увеличения выплат в текущем году, "Утро.ру" писало ранее. Напомним, что повышение пенсий работающим пенсионерам идет по другим правилам: после увольнения им придется несколько месяцев ждать прибавки.