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Россияне до конца июля смогут оформить пенсии и социальные пособия в упрощенном формате. Дистанционный прием документов от граждан продлил Пенсионный фонд.
Речь идет об отдельных видах пенсий и пособий. Также дистанционно ПФР будет отвечать на запросы россиян о необходимых им сведений, продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.
Большинство пенсий сейчас можно оформить по электронному заявлению через личные кабинеты на сайте фонда или портале "Госуслуг". Если у гражданина не получается по каким-либо причинам подать заявление в онлайн, он может это сделать по телефону, пишет издание "ФедералПресс".
На удаленке позволено оформить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, которая в нынешнем году составляет 11 372,5 рубля. Она касается россиян, кому старше 80 лет.
Ранее "Утро.ру" писало, кому из пенсионеров в 2020-ом будут повышены выплаты.
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