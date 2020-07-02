Россияне смогут оформить пенсии в упрощенном порядке

Россияне смогут оформить пенсии в упрощенном порядке
Фото: Matthias Stolt / CHROMORANGE/www.globallookpress.com
ПФР еще месяц будет назначать отдельные выплаты и пособия дистанционно

Россияне до конца июля смогут оформить пенсии и социальные пособия в упрощенном формате. Дистанционный прием документов от граждан продлил Пенсионный фонд.

Речь идет об отдельных видах пенсий и пособий. Также дистанционно ПФР будет отвечать на запросы россиян о необходимых им сведений, продлевать и пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Большинство пенсий сейчас можно оформить по электронному заявлению через личные кабинеты на сайте фонда или портале "Госуслуг". Если у гражданина не получается по каким-либо причинам подать заявление в онлайн, он может это сделать по телефону, пишет издание "ФедералПресс".

На удаленке позволено оформить повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, которая в нынешнем году составляет 11 372,5 рубля. Она касается россиян, кому старше 80 лет.

Ранее "Утро.ру" писало, кому из пенсионеров в 2020-ом будут повышены выплаты.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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