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Российские пенсионеры смогут получить доплату в сумме 2 260 рублей. Однако данные выплаты коснутся лишь женщин, поскольку связано это с особенностями формирования трудового стажа.
Как рассказала PRIMPRESS юрист Ирина Сивакова, дополнительные средства можно получить, осуществив перерасчет пенсии.
Она отметила, что традиционно у нас в стране декретный отпуск по воспитанию детей берут именно представительницы прекрасного пола. Таким образом, женщина может заменить 1,5 года ухода за ребенком на пенсионные баллы, что в ряде случаев повышает пенсию.
В нынешнем году прибавка составит от 251 до 2260 рублей.
Кроме того, можно получить дополнительную надбавку в одну треть фиксированной выплаты за ребенка-студента. Речь идет о сумме свыше 1800 рублей.
Также перерасчет коснется и выплат за длительный льготный стаж до 2002 года.
Накануне "Утро.ру" писало, что ПФР продлил до конца текущего июля возможность оформить пенсии в дистанционном режиме с помощью порталов "Госуслуги" или на сайте Пенсионного фонда РФ.
Лишенные родительских прав россияне тоже смогут претендовать на деньги
Сама журналистка уже отреагировала на это событие