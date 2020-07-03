Она составит больше двух тысяч рублей

Российские пенсионеры смогут получить доплату в сумме 2 260 рублей. Однако данные выплаты коснутся лишь женщин, поскольку связано это с особенностями формирования трудового стажа.

Как рассказала PRIMPRESS юрист Ирина Сивакова, дополнительные средства можно получить, осуществив перерасчет пенсии.

Она отметила, что традиционно у нас в стране декретный отпуск по воспитанию детей берут именно представительницы прекрасного пола. Таким образом, женщина может заменить 1,5 года ухода за ребенком на пенсионные баллы, что в ряде случаев повышает пенсию.

В нынешнем году прибавка составит от 251 до 2260 рублей.

Кроме того, можно получить дополнительную надбавку в одну треть фиксированной выплаты за ребенка-студента. Речь идет о сумме свыше 1800 рублей.

Также перерасчет коснется и выплат за длительный льготный стаж до 2002 года.

Накануне "Утро.ру" писало, что ПФР продлил до конца текущего июля возможность оформить пенсии в дистанционном режиме с помощью порталов "Госуслуги" или на сайте Пенсионного фонда РФ.

