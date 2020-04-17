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Работающим пенсионерам станет проще получить больничный

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Мера будет действовать до конца апреля

Власти продолжают менять жизнь россиян для того, чтобы затормозить распространение коронавируса в стране. Так, люди старше 65 лет в апреле смогут оформить больничный в электронном виде. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. 

Как передает РИА "Новости" слова министра, не посещать поликлинику можно будет с 20 по 30 апреля. Для этого у Фонда социального страхования (ФСС) должна быть информация о сотруднике. Ее организация получает от работодателя. Россиянам же не нужно тратить время на то, чтобы внести какие-то дополнительные данные.

Пособие по нетрудоспособности оплатит ФСС, и рассчитываться оно будет, как обычно. То есть, если человек работает больше восьми лет, то больничный ему оплатят в полном размере. 

Как напоминает телеканал "360", электронный больничный для работающих пенсионеров уже действует с 6 по 19 апреля. 

Полина ИВАНОВА

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