Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Детские пособия в России удвоят

Детские пособия в России удвоят
Фото: Janie Airey/moodboard/www.globallookpress.com
Финансовую помощь окажут также бизнесменам и безработным

Минимальные выплаты на ребенка составят 6752 рубля. Соответствующий закон одобрил Совет Федерации во вторник, 2 июня. Финансовая помощь адресована родителям первенца, выплаты будут приходить ежемесячно до достижения ребенком полутора лет.

С предложением повысить детские пособия ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Выплаты на детей получат безработные родители и студенты. Для семей, где родители лишились работы из-за коронавируса во время декретного отпуска, минимальное пособие вырастет с 6 тыс. руб. до 13 тыс. 504 рублей.

Сенаторы также поддержали поправки в законодательство, согласно которым предприятия малого и среднего бизнеса могут без штрафных санкций расторгать договор аренды в этом году. Норма распространяется на предприятия из списка отраслей, признанных наиболее пострадавшими от мер борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что участники договора должны сначала попытаться договориться об изменении условий аренды, например, о снижении платы. Если достичь компромисса не удалось, арендатор вправе до 1 октября 2020 г. просто отказаться от используемой недвижимости. При этом авансовый платеж или залог возврату не подлежит.

Самозанятым в 2020 г. перечислят по 12130 руб. в качестве матпомощи на уплату налога на профессиональный доход, передает РИА "Новости".

Туроператоры, отели и транспортные компании получили официальное право в случае режима ЧС или повышенной готовности не возвращать клиентам деньги за билеты или туры, а выдавать сертификаты на соответствующую сумму, которые можно будет реализовать позже.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Путин объявил дату голосования по поправкам к Конституции

Президент России отказался назначить это событие на 24 июня, когда пройдет Парад Победы

Великобритания возмутилась приглашению России в G7

Окончательное решение о гостях саммита будут принимать Соединенные Штаты

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

999 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей