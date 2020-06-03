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Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
продолжениеКоронавирус в России: главное
За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Скончались от новой инфекции 178 пациентов.

Свежую статистику по коронавирусу на сегодня, 3 июня, приводит оперштаб Москвы. По последним данным, COVID-19 обнаружили у 8536 человек. В Москве – 1842 заболевших, в Московской области заразились 736 человек, на третьем месте Питер – 380 случаев.

За последние 24 часа в Москве выздоровели 3385 человек. Общее число вылечившихся составляет 91654. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, передает RT.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 432277 случаев коронавируса. Жертвами инфекции стали 5215 человек.

В мире, по информации института Хопкинса, на 3 июня известно о 6382952 пациентах, у которых обнаружили коронавирус. Умерли за весь период 380318 человек.

Как сообщалось ранее, в России завершились доклинические испытания вакцины от коронавируса.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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