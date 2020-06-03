Отдых на черноморском побережье станет возможным в июне

Пляжи Краснодарского края и Крыма, которые были недоступны для россиян из-за пандемии коронавируса, откроются в течение двух недель. Об этом сообщили в Ростуризме.

Решение о возобновлении работы пляжей будет приниматься отдельно в каждом регионе. Так, например, места отдыха в санаториях Краснодарского края уже открыты, рассказала глава управления безопасности туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова на онлайн-выставке "Знай наше".

Публичные пляжи и те, что находятся на территории гостиниц, будут открываться только после решения губернаторов. Однако по словам Лысенковой, все они начнут работать в течение ближайших двух недель.

Сейчас Роспотребнадзор разрабатывает дополнительные правила посещения пляжей, чтобы сделать их безопаснее. Лысенкова также подчеркнула, что неорганизованные места отдыха обычно представляют большую угрозу для здоровья людей.

Маски же на пляжах носить не нужно, передает "МИР24" слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. При этом соблюдать дистанцию все еще необходимо.

Ранее стало известно, что из-за новых правил для путешественников россияне стали массово отменять отдых в Сочи.