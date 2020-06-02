Люди отказываются от путешествия из-за новых правил

Российские граждане стали массово отказываться от поездок в Сочи. Значительная часть брони в санаториях отменяется, поскольку люди вынуждены соблюдать новые правила заселения в период пандемии.

Дело касается справок о тестировании на коронавирус, которые должны быть у каждого туриста. Проблема заключается в том, что граждане не успевают оформить документы в срок, поскольку их нужно делать максимум за 48 часов до заселения, а также в стоимости тестирования – его цена варьируется от 1,5 до 3 тыс. рублей. Поскольку многие ездят отдыхать с семьями, процедура для них становится очень затратной, сообщает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина "Интерфаксу".

Также она указывает, что многих не устраивает отдых без возможности посетить пляж, сходить в ресторан или прогуляться по городу. По ее утверждению, в России одни из самых жестких требований к внутреннему туризму во время распространения коронавирусной инфекции.

От новых требований страдают и санатории. Сейчас их загрузка варьируется от 10% до 50%. При этом каждую неделю сотрудники должны проходить тестирование на коронавирус за счет заведения, тратя на это несколько сотен тысяч рублей еженедельно, отмечает Ирина. Она полагает, что санаториям выгоднее не открываться вообще.

Ранее стало известно, что Италия собирается открыть свои границы для туристов из России.