Мишустин дал ряд поручений Минздраву

На случай нового всплеска заболеваемости COVID-19 в стране необходимо сохранить резерв коечного фонда, который создали для заразившихся. Такое поручение дал Минздраву России премьер Михаил Мишустин.

"…обеспечить сохранение резерва специализированного коечного фонда, созданного для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в федеральных и региональных медицинских организациях",

– говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кроме того, Минздраву нужно проработать вопрос о необходимости создания дополнительного коечного фонда "на случай возникновения второй волны распространения" коронавируса. Поручения должны быть выполнены до 5 июня, отмечает "Вечерняя Москва".

Тем временем стало известно, что Министерство обороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи окончили доклинические испытания вакцины от коронавируса. Тестировали препарат на хомяках и обезьянах. Теперь можно начать проверку на добровольцах. Об этом сообщает "Красная звезда".

Испытания вакцины на людях завершатся к концу июля. В них будут участие военные-контрактники и медики, добавляет URA.RU.

По данным на утро 3 июня в России коронавирус обнаружили у 423741 человека, умерло от новой инфекции за весь период 5037 пациентов. За последние сутки, по данным столичного оперштаба, жертвой COVID-19 в Москве стал 61 заболевший.