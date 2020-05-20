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Условия выхода на досрочную пенсию смягчат

Условия выхода на досрочную пенсию смягчат
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Правительство может пойти на этот шаг в качестве антикризисной меры

Россиянам, которым до выхода на пенсию осталось три года, могут уйти на заслуженный отдых уже в этом году. Такой проект рассматривает Минэкономразвития. 

О том, что ведомство отправило в правительство предложение по смягчению условий выхода на досрочную пенсию, рассказал источник. По его словам, проект постоянно видоизменяется, и окончательного варианта пока нет. 

Сейчас перестать работать досрочно могут люди, которые лишись своего места за два года до пенсии, а также женщины и мужчины, у которых стаж составляет 20 и 25 лет соответственно. Специалисты полагают, что новая мера может поддержать занятость на рынке труда. 

В Минэкономразвития, как пишет газета "Известия", также хотят повысить минимальную величину пособия по безработице на три месяца с мая 2020 г. с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. А тем, кто прекратил деятельность ИП с 1 марта, могут увеличить выплаты до одного МРОТ (12,1 тыс. рублей). Эксперты считают, что эти идеи не обойдутся слишком дорого государству, но позволят снизят социальную напряженность. 

Как напоминает НСН, в скором времени изменения могут коснуться и выплат накопительной части пенсии. Минтруд хочет увеличить срок выдачи этих денег россиянам до 22 лет.

Полина ИВАНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

М
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ага,догонят и еще раз смягчат
кремль и белый дом на словах за людей и народ но на деле выходит обычно
*хотели как лучше а получилось как всегда*
Сергей Михайличенко
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Пенсионеры интересны для власти только как электорат, а вот платить никто им не желает. Работающих пенсионеров лишили индексации (фактически украли деньги). У военных пенсионеров также украли часть пенсии путем введения коэффициента 0,54 – то есть, тоже украли без обещаний вернуть!!! Сейчас Минтруд планирует увеличить расчетный возраст дожития до 22 лет (65 + 22 = 87 лет) - цинизм власти зашкаливает! Какое уж тут социальное государство!!!
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