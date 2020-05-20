Правительство может пойти на этот шаг в качестве антикризисной меры

Россиянам, которым до выхода на пенсию осталось три года, могут уйти на заслуженный отдых уже в этом году. Такой проект рассматривает Минэкономразвития.

О том, что ведомство отправило в правительство предложение по смягчению условий выхода на досрочную пенсию, рассказал источник. По его словам, проект постоянно видоизменяется, и окончательного варианта пока нет.

Сейчас перестать работать досрочно могут люди, которые лишись своего места за два года до пенсии, а также женщины и мужчины, у которых стаж составляет 20 и 25 лет соответственно. Специалисты полагают, что новая мера может поддержать занятость на рынке труда.

В Минэкономразвития, как пишет газета "Известия", также хотят повысить минимальную величину пособия по безработице на три месяца с мая 2020 г. с 1,5 до 4,5 тыс. рублей. А тем, кто прекратил деятельность ИП с 1 марта, могут увеличить выплаты до одного МРОТ (12,1 тыс. рублей). Эксперты считают, что эти идеи не обойдутся слишком дорого государству, но позволят снизят социальную напряженность.

Как напоминает НСН, в скором времени изменения могут коснуться и выплат накопительной части пенсии. Минтруд хочет увеличить срок выдачи этих денег россиянам до 22 лет.