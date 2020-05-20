Скандальная реформа и экономический кризис не являются основном проблемой

Очередная промышленная революция в России приведет к тому, что уже в ближайшее время на рынке труда пенсионеры окажутся невостребованными, что увеличит безработицу среди этой части населения страны. Всему виной устаревшие знания и умения пожилых. К такому выводу пришел доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков.

"И без кризиса на данный момент идет четвертая промышленная революция. Мы компьютеризируемся, роботизируемся. Потребность в рабочей силе сокращается", – высказал в интервью "Свободной прессе" эксперт свою точку зрения на проблемы с трудоустройством возрастных россиян.

По его мнению, сейчас и в будущем наиболее востребованными на рынке являются молодые люди "с новым образованием", поскольку любые знания имеют физический износ.

Он считает абсурдом повышать пенсионный возраст на фоне того, что уменьшаются рабочие места для людей в возрасте. При этом отметил, что разбираться с реформой необходимо уже после завершения кризиса.

Тем не менее, экономист высказался по сути новшеств. По его мнению, согласно принципам о гендерном равенстве мужчины и женщины должны выходить на пенсию в одном возрасте. Однако прекрасному полу должны быть предоставлены льготы за рождение детей.

"Можно установить общий пенсионный возраст на уровне 62-64, а женщинам за рождение детей предоставлять поблажки. Снижать пенсионный возраст за одного ребенка до 62 лет, за двух – до 59, трех - до 56", – резюмировал Гудков.

Ранее депутаты от "Партии Роста" Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенков внесли в парламент Санкт-Петербурга инициативу о возвращении прежнего пенсионного возраста в РФ, сообщает URA.RU. Они объяснили свое предложение тем, что из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, пожилые россияне вряд ли смогут вернуться на работу.

