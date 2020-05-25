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Пенсионерам хотят предоставить новую льготу

Пенсионерам хотят предоставить новую льготу
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Пожилые граждане смогут рассчитывать на рассрочку по кредитам

Для российских пенсионеров планируют создать новые льготы, как и для малого бизнеса. На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект, согласно которому граждане, которые получают от государства не более двух МРОТ (минимальных размеров оплаты труда), смогут рассчитывать на рассрочку по кредитным платежам. 

Если говорить о малом бизнесе, возможность отложить возврат денег в банк касается тех предприятий, чей долг не превышает 15 млн рублей. Пенсионеры же получат возможность отсрочить выплату кредита, размер которого будет менее 1 млн, пишет Primpress. 

Чтобы получить льготу, пожилому человеку нужно предоставить документы о том, что пенсия является единственным источником дохода, а ее размер не превышает 24 тыс. руб., уточняет  "ФедералПресс"

Ранее "Утро.ру" рассказало о том, кому из пожилых россиян можно ждать доплаты к пенсии.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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