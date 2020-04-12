В ПФР рассказали об условиях увеличения сумм

Пенсионные выплаты и соцпособия зависят от прожиточного минимума, который установлен в российских регионах. Об этом напомнила сотрудница ПФР Анастасия Киреева. Если власти увеличивают размер прожиточного минимума пенсионеров, то и выплаты соответственно растут.

Поддержать пенсионеров и другие малозащищенные группы россиян на фоне пандемии коронавируса решили во многих регионах, отметила она. Так, например, в Ростовской области власти до октября 2020 года подняли прожиточный минимум для пенсионеров в полтора раза. Следовательно, и доплаты увеличились.

"Теперь пенсионеры будут получать социальную доплату к пенсии в размере 5000 рублей вместо 1117 рублей",

– отметила Киреева в беседе с PRIMPRESS.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о пенсионных льготах. Также Утро.ру писало о том, что российский лидер вернул прежний пенсионный возраст. Он подписал соответствующий закон. Речь идет о негосударственных выплатах, предусмотренных добровольным страхованием.