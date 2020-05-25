Власти РФ ищут способы борьбы с безработицей после эпидемии

Понижение пенсионного возраста ради преодоления экономического кризиса, возникшего из-за пандемии коронавируса, не поможет гражданам России. Наоборот, власти могут его поднять через какое-то время. Такой прогноз дал экономист Сергей Хестанов.

Так он прокомментировал планы Минэкономразвития для восстановления экономики разрешить выходить на досрочную пенсию на три года раньше срока, а не на два, как сейчас.

"Я уверен, что пенсионный возраст поднимут, вопрос только в том, когда это произойдет", – сказал эксперт изданию URA.RU.

Он отметил, что пенсионная реформа, которую объявили российские власти еще до эпидемии, реально нужна, однако ее провести надо было раньше и постепенно.

По словам экономиста, коронавирусный кризис приведет к росту безработицы, в результате чего резко сократится число работающего населения, которое и беспечивает пенсиями пожилых граждан страны. Соответственно, делает вывод Хестанов, пенсионный возраст придется повышать.

По его мнению, принятые властями меры не смогут остановить увеличивающийся уровень безработицы, больше всего пострадает малый бизнес, в котором трудятся очень много людей.

О планах Минэкономразвития по снижению пенсионного возраста писала газета "Известия". По ее информации, предлагается, что до конца нынешнего года россияне, которые потеряли работу за три года до выхода на пенсию, смогут рассчитывать на ее досрочное оформление, даже несмотря на общий размер стажа.