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Пенсия в наследство: кому положена и как оформить

Пенсия в наследство: кому положена и как оформить
Фото: Felix Kästle/dpa/www.globallookpress.com
Страховые взносы, на которые человек рассчитывал жить в старости, могут перейти его детям и внукам

Россияне имеют право на накопительную пенсию умершего родственника. Оформляется оно как обычное наследство, но есть несколько особых правил.

О том, что у усопшего были пенсионные накопления, правопреемников должен уведомить Пенсионный фонд России или НПФ, если средства были переведены туда. 

Право на выплату, в первую очередь, имеют дети покойного, вдова/вдовец и родители. Сумма между ними делится в равных долях, рассказал "Лайфу" юрист Владислав Варшавский. Если наследников первой очереди нет, то на накопительную пенсию могут претендовать братья/сестры усопшего, бабушки/дедушки, внуки и другие родственники.

Важно, что наследники смогут получить пенсионные накопления, только если человек умер до того, как ему начали выплачивать эти деньги в виде прибавки к ежемесячным государственным выплатам. Если накопительная пенсия уже была ему назначена, то правопреемники не смогут получить остаток.

Оформить выплату пенсионных накоплений наследники должны в течение 6 месяцев после наступления такого права. Но если срок был пропущен по уважительной причине, его можно продлить через суд.

О том, как рассчитывается накопительная пенсия, "Утро.ру" писало ранее. 

Николай ВИКТОРОВ

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