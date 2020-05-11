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Старикам пояснили, кто получит доплату в 5700 рублей к пенсии

Старикам пояснили, кто получит доплату в 5700 рублей к пенсии
Фото: Allexander Makarov/Russian Look/www.globallookpress.com
Писать заявление на выплату денег не придется

Прибавку к пенсии в размере 5686 руб 25 коп в 2020 г. получат пожилые россияне, которым исполнилось 80 лет. Такое пояснение дали в Пенсионном фонде России изданию ToDay News Ufa.

Однако выплаты положены не всем.

Так, дополнительные выплаты не касаются инвалидов I группы,поскольку они уже получают повышенную пенсию, и тех, кому выплачивают соцпенсию (кто к моменту достижения пенсионного возраста не добрал стажа).

Кроме того, средства не поступят к тем, кому назначена пенсия по потере кормильца.

Всем остальным пожилым гражданам деньги перечислят автоматически, для этого не нужно писать заявление, отметили в ПФР.

Ранее сообщалось, что с 1 июля 2020 года некоторые пенсионеры страны будут получать повышенную пенсию в соответствии с внесенными изменениями в закон "Об обязательном пенсионном страховании". Об этом стало известно в апреле.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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