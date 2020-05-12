ПФР опроверг информацию о выплате 6500 рублей

В Пенсионном фонде России назвали "абсолютной ложью" сообщения о новой ежемесячной денежной выплате (ЕДВ) для пенсионеров. Об этом заявила сотрудница ведомства Анастасия Киреева.

Речь идет о появившихся в СМИ данных о том, что ПФР якобы обязался выплачивать отдельным категориям пенсионеров допсредства в размере 6500 рублей.

"Волнующая информация о новой ЕДВ пенсионерам – абсолютная ложь. Хотелось бы, чтобы больше было выплат для всех категорий граждан, в особенности пенсионеров, но пока реальность такова", – цитирует "Царьград" Кирееву.

Как отмечает издание, в российском законодательстве предусмотрены дополнительные выплаты для ряда категорий граждан преклонного возраста, однако они не достигают суммы в 6500 рублей.

Ранее в СМИ появилась информация о ежемесячной доплате пенсионерам старше 80 лет в размере 5 686 руб (по данным на 2020 год), причем также это не касалось всех стариков.

Напомним, в апреле стало известно, что пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями, приобретут новый статус и право на индексацию пенсий с 1 июля 2020 года. Об этом уведомлял сам ПФР.

