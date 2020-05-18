Стариков ждут изменения с выплатой накопительной части пенсии
Минтруд подготовил новый проект, касающийся накопительной части пенсии россиян. Ведомство намерено увеличить срок выплат до 264 месяцев, что на полгода больше, чем сейчас. Таким образом, на все это время будут делиться средства, накопленные стариками за трудовую жизнь, в итоге размер ежемесячной соцподдержки станет меньше.
Получать эти деньги россияне смогут, выходя на пенсию, то есть для женщин это с 55 лет, для мужчин – с 60 лет. В Минтруде предлагают такое нововведение из-за того, что россияне в среднем стали жить дольше.
В ведомстве отметили в разговоре с "Известиями", что беспокоиться о том, что человек не успеет распорядиться всеми средствами, не стоит. Жители нашей страны могут разом получить накопительную часть пенсии или же передать ее по наследству. Чтобы это сделать, достаточно написать соответствующее заявление. Однако для этого необходимо достичь пенсионного возраста. При этом общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна быть меньше 5% от страховой части.
В Минтруде пояснили, что такое изменение в накопительной части пенсии не повлияет на размер страховой. Его устанавливает государство в зависимости от стажа и размеров пенсионных отчислений человека.
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