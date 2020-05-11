Упражнения помогут зарядиться бодростью на целый день

Физическая активность способствует выработке гормонов счастья, благодаря которым человек может быстро избавиться от усталости и ощутить прилив хорошего настроения. Достаточно уделять несколько минут в день правильной физической активности и результат не заставит себя ждать.

Не следует спешить в упражнениях с самого начала – дайте организму проснуться. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы мозг получил достаточно кислорода для прилива бодрости. Упражнения можно выполнять даже лежа в кровати.

Упражнение №1

Перевернитесь на живот и вытяните руки. Ноги при этом должны прямо лежать вдоль кровати. Поднимайте плавно вверх руки и ноги, задерживайтесь в таком положении около 5 секунд, после чего возвращайтесь в исходное. Это поможет укрепить мышцы спины и ягодиц.

Упражнение №2

Ложитесь на правый бок, правой рукой слегка приобнимите себя за талию, а левую используйте, чтобы опираться на кровать. Правую ногу согните, а левую оставьте прямой. Теперь отталкивайтесь с помощью левой руки, не отрывая ее от кровати и приподнимая вверх левую ногу в прямом положении. Повторите несколько раз, после чего сделайте аналогичное упражнение на другую сторону.

Упражнение №3

Ложитесь на живот, голова должна при этом смотреть в сторону пола. Под лоб поместите ладони рук. Локти и колени согните, пятки должны соприкасаться. Не отрывая их друг от друга, притягивайте ноги вверх к туловищу. Повторяйте упражнение около 15 раз.

Упражнение №4

Ложитесь на спину, ноги согните, поставив стопы на кровать. Руки выпрямите по длине тела. Теперь поворачивайте туловище влево и вправо так, чтобы ладони сравнивались по длине со стопой. Сделайте 30 повторов.

Ранее "Утро.ру" поделилось упражнениями, которые помогут избавиться от боли в теле.