Зарядка для пенсионеров в кровати поможет проснуться
Физическая активность способствует выработке гормонов счастья, благодаря которым человек может быстро избавиться от усталости и ощутить прилив хорошего настроения. Достаточно уделять несколько минут в день правильной физической активности и результат не заставит себя ждать.
Не следует спешить в упражнениях с самого начала – дайте организму проснуться. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы мозг получил достаточно кислорода для прилива бодрости. Упражнения можно выполнять даже лежа в кровати.
Упражнение №1
Перевернитесь на живот и вытяните руки. Ноги при этом должны прямо лежать вдоль кровати. Поднимайте плавно вверх руки и ноги, задерживайтесь в таком положении около 5 секунд, после чего возвращайтесь в исходное. Это поможет укрепить мышцы спины и ягодиц.
Упражнение №2
Ложитесь на правый бок, правой рукой слегка приобнимите себя за талию, а левую используйте, чтобы опираться на кровать. Правую ногу согните, а левую оставьте прямой. Теперь отталкивайтесь с помощью левой руки, не отрывая ее от кровати и приподнимая вверх левую ногу в прямом положении. Повторите несколько раз, после чего сделайте аналогичное упражнение на другую сторону.
Упражнение №3
Ложитесь на живот, голова должна при этом смотреть в сторону пола. Под лоб поместите ладони рук. Локти и колени согните, пятки должны соприкасаться. Не отрывая их друг от друга, притягивайте ноги вверх к туловищу. Повторяйте упражнение около 15 раз.
Упражнение №4
Ложитесь на спину, ноги согните, поставив стопы на кровать. Руки выпрямите по длине тела. Теперь поворачивайте туловище влево и вправо так, чтобы ладони сравнивались по длине со стопой. Сделайте 30 повторов.
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