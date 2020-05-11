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Восстановит мужскую силу: рецепт напитка для повышения потенции

Восстановит мужскую силу: рецепт напитка для повышения потенции
Фото: Huang Bohan/Xinhua/www.globallookpress.com
Эффект будет заметен уже после двух недель регулярного употребления

Перепелиные яйца часто рекомендуют мужчинам, у которых наблюдаются проблемы с эрекцией. Во-первых, большое содержание в них животного белка очень полезно для мужского здоровья. Во-вторых, отсутствие в них холестерина помогает предотвратить закупоривание сосудов. 

Специалисты указывают, что полезные микроэлементы, которые содержатся в перепелиных яйцах, помогают продлить выносливость в сексуальном плане. Автор канала “Здоровье и Красота” на Яндекс.Дзен сообщил рецепт напитка с перепелиными яйцами, который сможет помочь улучшить эрекцию. 

Для этого нужно смешать 100 мл газированной воды с 1 столовой ложкой свежевыжатого лимонного сока. Туда же добавить чайную ложку меда и 20 мл хорошего коньяка. Разбить в стакан два перепелиных яйца и хорошенько взболтать. 

Можно употреблять этот напиток в любое время суток 1 раз в день. Как отмечает автор, эффект от приема этого напитка будет заметен уже через 15 дней. 

Ежедневное употребление перепелиных яиц также благотворно скажется на коже, поможет укрепить ногти и волосы, улучшит работу кровеносной системы и нормализует давление. Однако стоить помнить, что этот напиток подошел конкретному человеку, а перед применением нужно проконсультироваться с врачом. 

Ранее “Утро.ру” поделилось тремя простыми упражнениями, которые помогут укрепить мужскую силу.

Евгения НАГОРСКАЯ

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