Гимнастика поможет не только почувствовать себя увереннее в постели, но и разработать все суставы

После 50 многие мужчины сталкиваются с простатитом – заболеванием, вызывающем сильную боль и дискомфорт. Однако не всегда лечение этой болезни требуется проводить медикаментозно. Физические упражнения помогают бороться с недугом довольно эффективно, поэтому многие врачи советуют выполнять их регулярно, чтобы сократить негативные последствия заболевания. Однако прежде, чем приступить к тренировкам, не забудьте проконсультироваться с доктором.

Упражнение №1

Ноги раздвиньте значительно шире плеч, носки должны смотреть в стороны. Затем присядьте так, чтобы ноги согнулись под углом 90 градусов, напрягая ягодицы. Должно получиться приседание “плие”. В таком положении находитесь около 1-2 минут.

Упражнение №2

Теперь нужно присесть так, будто садитесь на стул. Ноги на ширине плеч, в коленях согнуты на 90 градусов. Таз и бедро должны быть параллельны полу. Для равновесия выставите руки перед собой, спина ровная. Напрягите ягодицы и держите положение 1-2 минуты.

Упражнение №3

Находясь в положении стоя, поднимите колено одной ноги так, чтобы бедро стало параллельным полу, и отведите колено в бок по расположению ноги. Стопа при этом должна быть натянута, а не опущена. Руку со стороны ноги поднимите вверх, а другую опустите. Например, если поднята левая нога, то левая рука смотрит вверх, а правая вниз, и наоборот. В таком положении нужно стоять около 30 секунд, поддерживая напряжение во всем теле. После поменяйте ногу, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Здоровье с удовольствием".

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