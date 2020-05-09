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Тренируем мозг: три смешных упражнения сохранят память на долгие годы

Тренируем мозг: три смешных упражнения сохранят память на долгие годы
Фото: pixabay.com
Проведите время на карантине весело и с пользой

Многие люди с возрастом начинают чаще забывать, что хотели сказать или сделать. В глубокой старости банальная забывчивость может обернуться полным отсутствием памяти. Для того, чтобы избежать печальных последствий, не обязательно мучить себя решением математических задач или зубрежкой стихотворений. Достаточно регулярно выполнять три забавных упражнение на координацию и развитие интеллекта. 

Упражнение 1: "Голова – живот"

Начните право рукой гладить себя по животу, левой тихонько постукивайте по голове. Через пару минут поменяйте стороны. 

Упражнение 2: "Влево – вправо"

Сожмите перед собой кулаки. Оттопырьте мизинец на одной руке и большой палец – на другой. Повторите упражнение несколько раз. Сначала можете следить за руками, потом лучше перестать на них смотреть.

Упражнение 3: "Игра на барабанах"

Начните отстукивать по столу разные ритмы правой и левой рукой. Одной, например, можете бить 2 раза, второй – один. Комбинацию придумайте самостоятельно, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "IQ007. Скорочтение и ментальная арифметика "

Ранее "Утро.ру" опубликовало материал с набором упражнений, которые помогут избавить от головной боли. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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