Тренируем мозг: три смешных упражнения сохранят память на долгие годы
Многие люди с возрастом начинают чаще забывать, что хотели сказать или сделать. В глубокой старости банальная забывчивость может обернуться полным отсутствием памяти. Для того, чтобы избежать печальных последствий, не обязательно мучить себя решением математических задач или зубрежкой стихотворений. Достаточно регулярно выполнять три забавных упражнение на координацию и развитие интеллекта.
Упражнение 1: "Голова – живот"
Начните право рукой гладить себя по животу, левой тихонько постукивайте по голове. Через пару минут поменяйте стороны.
Упражнение 2: "Влево – вправо"
Сожмите перед собой кулаки. Оттопырьте мизинец на одной руке и большой палец – на другой. Повторите упражнение несколько раз. Сначала можете следить за руками, потом лучше перестать на них смотреть.
Упражнение 3: "Игра на барабанах"
Начните отстукивать по столу разные ритмы правой и левой рукой. Одной, например, можете бить 2 раза, второй – один. Комбинацию придумайте самостоятельно, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "IQ007. Скорочтение и ментальная арифметика "
Ранее "Утро.ру" опубликовало материал с набором упражнений, которые помогут избавить от головной боли.
Боевые верблюды и исчезнувший Кремль: малоизвестные факты о Великой Отечественной войне
О самых неожиданных событиях, которые помогли советской армии победить, - в подборке "Утро.ру"
Более 100 погибших за сутки: свежая статистика по коронавирусу в России на 9 мая
По данным оперативного штаба, от COVID-19 скончалось 104 человека
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Астролог из "Давай поженимся" рассказала о влиянии затмений на Россию в 2020 году
- Некуда девать: танкеры с нефтью отправили в кругосветку
- Между Россией и Белоруссией разгорелся скандал из-за данных о COVID-19
- Вслед за Китаем еще одна страна заявила о победе над коронавирусом
Здоровье
- Золотая смесь: медики раскрыли рецепт природного антибиотика
- Названа самая эффективная диета
- Комплекс упражнений укрепит организм после 40 лет
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Смешно до слез : лучшие анекдоты апреля
- Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Тестостерон поднимут три продукта
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- Назван курс доллара на лето 2020 года
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик