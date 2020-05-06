Утренняя гимнастика: простые упражнения избавят от головной боли
Лечебная физкультура позволит держать тело в тонусе, а также сократит риск развития остеохондроза. Простые упражнения можно выполнять не только утром, лучше делать несколько подходов в день. Такие занятия занимают всего пару минут, зато позволят оздоровить шейный отдел. Это благотворно влияет на кровообращение головного мозга, так что легкая зарядка может избавить от головной боли.
Упражнение 1. Нужно максимально расправить плечи, для чего следует встать рядом с дверным проемом. Одну руку поднимаем вверх и опираемся ею на выступ стены. Теперь максимально прогибаем спину, раскрываем грудной отдел. Меняем руку. Упражнение нужно выполнить в два повтора по 3 секунды.
Упражнение 2. При его выполнении эффективно растягивается шейный отдел позвоночника. Сначала нужно сплести руки в замок и поднять перед собой. Локти и кисти рук должны быть на одном уровне. Теперь нужно вытянуть шею вперед и как бы заглянуть за "забор" из рук. Выполняем три – четыре повтора.
Упражнение 3. Сначала нужно расположить руки под подбородком, как бы подперев его. Затем с усилием направляем руки вверх, а подбородок стараемся опустить вниз. Держим 3 – 4 секунды. Затем нужно сплести руки в замок и положить их на затылок. Используем тот же метод – руки давят на голову, а голова пытается запрокинуться назад.
Упражнение 4. Для начала нужно упереться рукой в голову с левой стороны. Все то же самое – рука давит на голову, а голова сопротивляется. Держим 3 секунды, меняем руку. Теперь нужно обхватить голову сверху правой рукой (касаемся левого уха) и тянуть ее вправо. Голова сопротивляется. Держим 3 секунды, меняем руку.
Если при выполнении упражнений появились неприятные ощущения, немедленно прекратите занятия и обратитесь к врачу.
Ранее "Утро.ру" поделилось упражнениями для суставов.
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