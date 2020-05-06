Березовые отвары помогут справиться с деликатной проблемой

Настои из березы являются отличным средством для всего организма. Их можно употреблять при болезнях мочеполовой системы, а также при проблемах с сердцем и желудком. Польза березового отвара еще и в том, что он помогает избавиться от проблем с потенцией.

Например, можно сделать настройку из сережек и пыльцы. Для этого в стеклянной емкости смешиваем бутылку водки, три столовые ложки сережек вместе с пыльцой, а затем настаиваем минимум неделю в темноте. Употреблять это народное средство надо по одной ложке три раза в день в течение месяца – тогда и должен появиться эффект.

Для приготовления напитка потребуются именно мужские сережки – узнать их легко. Они растут на березе по несколько штук в ряд, пишет автор блога "Балканский знахарь".

Существуют и более сильное средство. Необходимо смешать по 20 г каждого растения: розмарин, шалфей, чабрец, березовые почки. Добавить туда 100 мл меда и два стакана кипятка. Настаивать смесь один час, а после процедить и пить три раза в день до еды.

Напоминаем, использовать народные средства для потенции нужно после консультации со специалистом.