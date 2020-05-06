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Потенция после 70 лет: отвар из листьев поможет сохранить мужскую силу

Потенция после 70 лет: отвар из листьев поможет сохранить мужскую силу
Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com
Полезное средство укрепит иммунитет благодаря витамину C

Проблем с потенцией можно избежать даже после 70 лет. Для этого нужно не только вести здоровый образ жизни – поможет сохранить мужскую силу до старости и простое народное средство. Отвар из листьев усилит эрекцию, а также укрепит иммунитет благодаря огромному содержанию витамина С и различных антиоксидантов.

Рецепт средства для потенции очень прост, приготовить отвар можно в домашних условиях. Для этого кипятим 2 л воды и добавляем в нее 15-20 шт. молодых листьев смородины. Через 3 минуты бросаем в жидкость 4-5 шт. свежих стеблей мяты и варим средство еще 3 минуты, постоянно помешивая. Затем кладем листья вишни, около 7 шт., стакан ягод черной смородины и варим на медленном огне в течение 10 минут, делится рецептом автор Яндекс.Дзен-канала "Мама Люба".

Получившийся отвар для потенции настаиваем сутки при комнатной температуре, а затем храним в холодильнике. Пить средство для мужчин автор канала советует в течение 10 дней по утрам натощак. Принимать нужно около 150 мл ароматного отвара из листьев.

По словам автора материала, полезный рецепт не только укрепит мужскую силу, но и улучшит состояние организма в целом. Народное средство и здоровый образ жизни помогут сохранить потенцию до 80 лет, пишет создатель блога.

Специалисты предупреждают, что лечение народными средствами не заменит препараты и может использоваться лишь в комплексе. Именно поэтому при возникновении любых проблем со здоровьем сначала необходимо обратиться к врачу.

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепты вкусных напитков для потенции.

Карина СИРАЗОВА

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