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Три вкусных напитка помогут улучшить потенцию

Три вкусных напитка помогут улучшить потенцию
Фото: Andrey Arkusha/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ингредиенты можно найти в любом продуктовом магазине

С возрастом мужская потенция ослабевает. Важно уделять внимание профилактике: вести подвижный образ жизни и соблюдать правильное питание. Специалисты настаивают, что для сохранения мужской силы нужно отказаться от вредных привычек полностью, поскольку они наносят серьезный вред сосудистой системе. 

Если регулярно употреблять три напитка, которые описаны ниже, проблем с потенцией получится избежать на долгие годы. 

Коктейль из свеклы

Из отваренной свеклы выжать сок. На 50 мг понадобится 100 мг теплого молока. Рекомендуется добавить к этой смеси примерно 30 штук измельченных кедровых орехов, но подойдут и фундук, грецкие или кешью. Этот напиток поможет улучшить не только работу сосудов, но и сердца, а также снизит риск заболевания предстательной железы. 

Зеленый чай

Сейчас зеленый чай можно приобрести в любом продуктовом супермаркете. Если есть возможность купить хороший листовой – лучше пить его, поскольку там содержится большее количество полезных веществ. Важно употреблять крепкий зеленый чай каждый день. 

Кумыс

Автор Яндекс.Дзен-канала "Спикер Здоровье" утверждает, что употребление кумыса помогает справиться со старением, снизить риск развития опухолевых заболеваний и улучшить потенцию. Не зря народы, в чьем рационе присутствует этот напиток, славятся здоровьем и долголетием. 

Помимо правильного рациона и питьевого режима, очень важно позаботиться и об эмоциональном здоровье. Стресс и напряжение могут серьезно навредить мужской потенции. 

Ранее доктор Комаровский назвал единственный способ укрепить иммунитет.

Евгения НАГОРСКАЯ

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