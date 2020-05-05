Доктор Комаровский определил единственный способ укрепление иммунитета
Известный телевизионный врач Дмитрий Комаровский сообщил, что единственный способ укрепить иммунитет – это вести правильный образ жизни. Никакой таблетки для этого не существует.
Комаровский призвал всех, кто хочет укрепить иммунитет, уделять достаточно внимания физическим нагрузкам, сократить количество сахара и не есть вредную пищу. Врач утверждает, что нельзя переборщить с дезинфекцией помещений, в которых находится человек – стерильная среда расслабляет организм и он отвыкает бороться с микробами.
По его словам, каждый должен уделить большее внимание положительным эмоциям, чаще улыбаться и сократить количество стресса.
“Часто нам всем очень не хочется заниматься спортом, садиться на диету, любить близких, не шипеть, ни гавкать, не рычать, относиться к людям с улыбкой, желать всем добра, радоваться без гнусного злорадства, которое превратилось чуть ли не в национальную идею”, – объясняет Комаровский.
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Доктор Комаровский объяснит, что на самом деле усиливает сопротивляемость организма различным инфекциям и почему на фуфломицинах и средствах «для поднятия иммунитета» так легко зарабатывают чуть ли не все желающие. ⠀ ► ► ► Ссылка на полный прямой эфир: https://youtu.be/8P4Dgr4kmto ⠀ ● Официальный сайт ► https://komarovskiy.net/ ● YouTube-канал "Доктор Комаровский" ► https://www.youtube.com/user/doctorko... ● Второй YouTube-канал "Доктор Комаровский. Интервью" ► https://www.youtube.com/channel/UCDMU... ● Facebook ► https://www.facebook.com/komarovskiynet/ ● Вконтакте ► https://vk.com/eokomarovskiy ● TikTok ► https://www.tiktok.com/@doctor.komaro... ● Telegram ► https://t.me/dr_komarovskiy ⠀ #докторкомаровский #иммунитет #профилактика #зож #наивность #лекарства #золотаятаблетка
Ранее специалисты определили диету, которая способна буквально уничтожить иммунитет.
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