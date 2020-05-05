Он отметил, что лекарства для этого не существует

Известный телевизионный врач Дмитрий Комаровский сообщил, что единственный способ укрепить иммунитет – это вести правильный образ жизни. Никакой таблетки для этого не существует.

Комаровский призвал всех, кто хочет укрепить иммунитет, уделять достаточно внимания физическим нагрузкам, сократить количество сахара и не есть вредную пищу. Врач утверждает, что нельзя переборщить с дезинфекцией помещений, в которых находится человек – стерильная среда расслабляет организм и он отвыкает бороться с микробами.

По его словам, каждый должен уделить большее внимание положительным эмоциям, чаще улыбаться и сократить количество стресса.

“Часто нам всем очень не хочется заниматься спортом, садиться на диету, любить близких, не шипеть, ни гавкать, не рычать, относиться к людям с улыбкой, желать всем добра, радоваться без гнусного злорадства, которое превратилось чуть ли не в национальную идею”, – объясняет Комаровский.

Ранее специалисты определили диету, которая способна буквально уничтожить иммунитет.