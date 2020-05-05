Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Доктор Комаровский определил единственный способ укрепление иммунитета

Доктор Комаровский определил единственный способ укрепление иммунитета
Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Geisler-Fotopress/www.globallookpress.com
Он отметил, что лекарства для этого не существует

Известный телевизионный врач Дмитрий Комаровский сообщил, что единственный способ укрепить иммунитет – это вести правильный образ жизни. Никакой таблетки для этого не существует.

Комаровский призвал всех, кто хочет укрепить иммунитет, уделять достаточно внимания физическим нагрузкам, сократить количество сахара и не есть вредную пищу. Врач утверждает, что нельзя переборщить с дезинфекцией помещений, в которых находится человек – стерильная среда расслабляет организм и он отвыкает бороться с микробами. 

По его словам, каждый должен уделить большее внимание положительным эмоциям, чаще улыбаться и сократить количество стресса. 

“Часто нам всем очень не хочется заниматься спортом, садиться на диету, любить близких, не шипеть, ни гавкать, не рычать, относиться к людям с улыбкой, желать всем добра, радоваться без гнусного злорадства, которое превратилось чуть ли не в национальную идею”, – объясняет Комаровский. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Доктор Комаровский объяснит, что на самом деле усиливает сопротивляемость организма различным инфекциям и почему на фуфломицинах и средствах «для поднятия иммунитета» так легко зарабатывают чуть ли не все желающие. ⠀ ► ► ► Ссылка на полный прямой эфир: https://youtu.be/8P4Dgr4kmto ⠀ ● Официальный сайт ► https://komarovskiy.net/ ● YouTube-канал "Доктор Комаровский" ► https://www.youtube.com/user/doctorko... ● Второй YouTube-канал "Доктор Комаровский. Интервью" ► https://www.youtube.com/channel/UCDMU... ● Facebook ► https://www.facebook.com/komarovskiynet/ ● Вконтакте ► https://vk.com/eokomarovskiy ● TikTok ► https://www.tiktok.com/@doctor.komaro... ● Telegram ► https://t.me/dr_komarovskiy ⠀ #докторкомаровский #иммунитет #профилактика #зож #наивность #лекарства #золотаятаблетка

Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Ранее специалисты определили диету, которая способна буквально уничтожить иммунитет.

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Важные новости о коронавирусе в России на 4 мая

Эксперты ждут пика эпидемии через неделю-две, названо условие формирования стойкого иммунитета к инфекции - главные новости о COVID-19 на утро понедельника в материале "Утро.ру"

Больше 10 тысяч зараженных: последняя статистика по коронавирусу на 4 мая

За сутки от COVID-19 умерли еще 76 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей