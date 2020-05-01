Коронавирус

Голодание ускорит процесс заражения COVID-19

Диетолог Елена Бурляева назвала пищевые привычки, который способствуют ослаблению иммунитета. По мнению специалиста, голодание приведет к скорому заражению различными инфекциями, в том числе COVID-19, ведь подобная диета не позволяет организму набраться сил.

К проблемам со здоровьем приведет и другая крайность – переедание, к которому большинство склонно на карантине. Врач заметила, что потребление большого числа калорий ведет к набору лишнего веса, который также ослабляет защитные системы организма.

Самым верным подходом к рациону Бурляева считает сбалансированное питание, включающее контроль за количеством поедаемого.

Не стоит забывать и о том, что на карантине человек двигается меньше. Поэтому стоит снизить количество потребляемой пищи даже относительно того объема, который был нормой до введения режима самоизоляции, пишут "Актуальные новости".

Ранее "Утро.ру" рассказало, какой фрукт полезнее всего есть на карантине.