Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Популярный фрукт признали полезным для борьбы с COVID-19

Популярный фрукт признали полезным для борьбы с COVID-19
Фото: pixabay.com
Ананас богат элементами, которые помогут организму избежать заражения

Экзотический ананас поможет не заразиться китайской инфекцией. Фрукт, который можно найти практически во всех магазинах, богат полезными элементами и обладает антибактериальными свойствами.

Между тем, немногие в курсе, насколько важно покупать хотя бы консервированный ананас и периодические его есть. 

В первую очередь, фрукт способствует повышению настроения. Некоторые его элементы способствуют выделению серотонина в организме, который и поддерживает позитивный настрой. 

Кроме того, ананас поможет восстановить здоровье тем, у кого проблемы со зрением. На помощь к тем, кто плохо видит, придет витамин А. 

К тому же, будут решены проблемы с суставами и кровью. Ее циркуляция ускорится, ведь ананас помогает организму вырабатывать лейкоциты, пишут "Актуальные новости". 

Ранее "Утро.ру" рассказало о том, что изоляция бесполезна в борьбе с коронавирусом. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Если курс доллара и евро рухнет: стоит ли бежать в обменник при дорожающем рубле

Экономисты озвучили вероятные сценарии развития ситуации вокруг курса валюты на весну 2020 года и рассказали, нужно ли покупать иностранные деньги сейчас

Последние новости о коронавирусе на 22 апреля

В столице продолжают умирать зараженные, названо условие, которое поможет затормозить эпидемию, в Хабаровском крае ввели новое ограничение - важные новости о COVID-19 на утро среды в материале "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

891 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей