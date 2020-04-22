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Самоизоляция бесполезна: врач назвал опасный способ распространения COVID-19

Самоизоляция бесполезна: врач назвал опасный способ распространения COVID-19
Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/www.globallookpress.com
Некоторые инфекции могут расползтись на десятки этажей

Даже соблюдение строгого карантина не гарантирует защиту от COVID-19. Инфекцией можно заразиться через вентиляцию в многоквартирном доме. О новом способе распространения болезни рассказал завлабораторией вакционопрофилактики НИИ имени И.И. Мечникова Михаил Костинов.

Так, например, по вентиляции вирус кори может дойти с первого этажа до четырнадцатого, пояснил специалист в посвященной COVID-19 трансляции. Именно поэтому, считает Костинов, возможность распространения коронавируса тем же путем исключать нельзя.

Кроме того, инфекцию можно подхватить и через сточные воды: вирус содержится во всех выделяемых человеком жидкостях, за исключением мочи.

Тем не менее теория о том, что COVID-19 передается и через вентиляцию, пока не доказана, добавил Костинов. Однако на горячей линии по коронавирусу эту информацию все же подтвердили, пишет URA.RU. Специалисты порекомендовали дополнительно изолировать вентиляцию, если кто-то из соседей болен.

О том, что коронавирусом можно заразиться таким образом, специалисты предупреждали и ранее. Эта версия появилась после вспышки инфекции на изолированном лайнере Diamond Princess.

Карина СИРАЗОВА

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