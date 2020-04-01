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Заразиться через вентиляцию: как на самом деле передается коронавирус

Заразиться через вентиляцию: как на самом деле передается коронавирус
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Александр Авилов
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Отличить больного COVID-19 по кашлю невозможно

Ученые еще только изучают коронавирус нового типа, который возник в мире всего несколько месяцев назад. В связи с этим о болезни появилось много мифов и догадок. Как на самом деле передается опасная инфекция и что поможет ее убить, рассказали вирусологи из России.

После массового заражение на круизом лайнере Diamond Princess появилась версия о том, что COVID-19 можно подхватить через вентиляцию. Президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин считает этот случай скорее исключением. Однако точно никто ничего не знает, пояснил эксперт, и сейчас не известно о последствиях даже для переболевших.

Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал "Царьграду", что сейчас мы находимся в агрессивной стадии развития вируса, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность. Отличить больного COVID-19 по кашлю невозможно: симптомы китайской инфекции на начальной стадии почти не отличаются от ОРВИ. 

Ранее специалисты предположили, что коронавирус начнет отступать летом, когда в России установится жаркая погода. С этим согласился и Демин, отметив, что если вирус действительно находится в мелких каплях воды, то и погибать при высокой температуре он будет быстрее.

Карина СИРАЗОВА

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