Такая мера поможет скорее побороть коронавирус

ЗАГСы нужно перевести на работу в дистанционном режиме. С таким предложением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Эта мера поможет как можно скорее победить коронавирус, который быстро набирает обороты в России, пишет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти".

Ранее уже были приняты меры по борьбе с китайской инфекцией, которые коснулись работы дворцов бракосочетания. Молодоженам не разрешается приглашать с собой больше пяти гостей. Кроме того, новые площадки для женитьбы на открытом воздухе будут закрыты. Работать останутся только ЗАГСы и дворцы бракосочетания. Еще один важный момент: жених с невестой могут перенести даты свадьбы, если не хотят отказывать себе в удовольствии видеть большую семью на торжестве.

Тем временем в Подмосковье условия для тех, кто хочет заключить союз, еще более суровые. ЗАГСы перестали работать. Влюбленным придется отложить торжества до 1 июня 2020 г., пишет "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" проинформировало, сколько новых случаев заражения установлено в России.