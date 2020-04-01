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ЗАГСы могут начать работать дистанционно

Такая мера поможет скорее побороть коронавирус

ЗАГСы нужно перевести на работу в дистанционном режиме. С таким предложением выступил премьер-министр страны Михаил Мишустин. 

Эта мера поможет как можно скорее победить коронавирус, который быстро набирает обороты в России, пишет телеграмм-канал "Раньше всех. Ну почти". 

Ранее уже были приняты меры по борьбе с китайской инфекцией, которые коснулись работы дворцов бракосочетания. Молодоженам не разрешается приглашать с собой больше пяти гостей. Кроме того, новые площадки для женитьбы на открытом воздухе будут закрыты. Работать останутся только ЗАГСы и дворцы бракосочетания. Еще один важный момент: жених с невестой могут перенести даты свадьбы, если не хотят отказывать себе в удовольствии видеть большую семью на торжестве. 

Тем временем в Подмосковье условия для тех, кто хочет заключить союз, еще более суровые. ЗАГСы перестали работать. Влюбленным придется отложить торжества до 1 июня 2020 г., пишет "Подмосковье сегодня"

Ранее "Утро" проинформировало, сколько новых случаев заражения установлено в России. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

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