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СМИ: Город под Питером закрыли пулеметчиками и противотанковыми ежами

СМИ: Город под Питером закрыли пулеметчиками и противотанковыми ежами
Фото: vk.com/podslushano_volhov
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На блокпостах кроме боевой техники стоят военные, которые допрашивают всех приезжающих и обрабатывают спецсредствами их автомобили, пишут издания

В Ленинградской области власти города Волхов пошли на беспрецедентные меры для предотвращения распространения коронавируса, пишут СМИ. Однако официально информацию никто не подтвердил. 

Как пишет телеграм-канал радиостанции "Говорит Москва", людей встречают противотанковые ежи и пулеметчики. Солдаты в спецодежде проводят дезинфекцию автомобилей. Телеграм-канал опубликовал фотографию, ссылаясь на архангельское издание 29.RU. Ее якобы прислал житель, который ехал в Санкт-Петербург.

Однако отыскать фото с пулеметчиками на 29.RU корреспонденту "Утра" не удалось. В группе "Подслушано Волхов" во "ВКонтакте" есть снимки тракторов, которые преграждают дорогу, однако вооруженных военных на них тоже нет. Позже 29.RU написал, что информация о пулеметчиках не соответствовала действительности.

Ранее глава Волхова Алексей Брицун на своей странице в "Инстаграм" написал, что выбраться из города могут только те, кому нужно на работу в Санкт-Петербург или Ленинградскую область. Их же будут пропускать обратно, а также людей, которые работают в Волхове. Отмечается, что въезжать и выезжать смогут граждане, которым необходимо срочное лечение.

После роста числа зараженных COVID-19 по всей стране абсолютное большинство регионов последовали примеру властей Москвы и Московской области, который ввели режим жесткой самоизоляции. Однако о полном закрытии городов еще не сообщалось.

Александр ИЛЬИН

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