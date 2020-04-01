Росатом изготовит клапаны для аппаратов искусственной вентиляции легких на 3D-принтере
В связи с пандемией коронавируса резко возросла потребность медиков в клапанах Вентури, используемых в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Быстро решить вопрос с поставками помогут новые технологии, применяемые в компаниях Росатома. В частности, "Русатом – Аддитивные Технологии" (РусАТ) уже напечатал образцы клапанов на 3D-принтере и готов перейти к массовому производству.
Клапаны Вентури необходимы для понижения концентрации кислорода, подаваемого пациенту через аэрозольную маску. Они рассчитаны на несколько часов работы, после чего требуют замены. Фактически, это расходный материал, с дефицитом которого многие страны уже столкнулись в период нынешней эпидемии. Производственные мощности компании "РусАТ" позволяют изготавливать при помощи 3D-печати около 300 клапанов в неделю.
"Наша компания, как отраслевой интегратор Росатома в области аддитивных технологий, изучила возможность печати клапанов для аппаратов ИВЛ, изготовила опытные образцы и готова начать их производство для поставки в медицинские учреждения", – рассказал гендиректор компании "РусАТ" Михаил Турундаев. Он отметил, что, помимо клапанов, на 3D-принтере можно делать дыхательные маски, респираторы и другие медицинские изделия.
Информация о возможности изготовления клапанов Вентури на предприятиях Росатома уже направлена в Минздрав, МЧС, Минобороны России и Роспотребнадзор, сообщил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он заявил, что сейчас все компании корпорации, связанные с медицинской тематикой, по возможности переориентируются на выпуск оборудования и расходных материалов, необходимых врачам для лечения и профилактики коронавируса.
"Предприятия российской атомной отрасли мобилизуют свои возможности для борьбы с пандемией", – подчеркнул Лихачев.
ООО "РусАТ" (предприятие Топливной компании Росатома "ТВЭЛ") – специализированная компания – интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трехмерной печати).
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