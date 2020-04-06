Несмотря на самоизоляцию населения, коронавирус будет распространяться

Введенный в России карантин помогает лишь сдержать наплыв заразившихся в больницы

Так или иначе, люди продолжают контактировать друг с другом – ходить в магазины и аптеки и выносить мусор все же приходится. Сейчас важно сдержать одновременное заражение большого количества россиян, чтобы медики могли работать в нормальном режиме и всем обеспечить должный уход, считают эксперты. Остановить эпидемию коронавируса не получится – к лету многие переболеют коронавирусом.

"Дома всех не запереть. К тому же в домах есть вентиляция. Нам нужно просто растянуть распространение вируса... Пока это получается. К тому же уже испытывают вакцины, разрабатывают эффективное лечение. Думаю, уже к лету многие переболеют в легкой форме, и все само закончится",

– отмечает источник URA.RU.

Эксперт при этом заявил, что официальная статистика не отражает реальное положение дел: у подавляющего большинства COVID-19 протекает без симптомов или в легкой форме, поэтому у многих россиян коронавирус попросту не диагностирован.

"Нужно понимать, что регистрируемые цифры по заболеваемости, официальная статистика – это вершина айсберга", – говорится в материале.

Ранее ученые назвали дополнительные симптомы COVID-19. Болезнь не всегда протекает при высокой температуре и сухом кашле. "Утро" писало, на какие признаки необходимо обратить внимание, чтобы выявить у себя коронавирус.