Названы симптомы протекающего без температуры заражения коронавирусом
Дополнительные симптомы заражения
Коронавирус не всегда протекает при повышенной температуре и сухом кашле, выяснили ученые. Исследователи проанализировали истории болезни пациентов в китайском Ухане, откуда началось распространение эпидемии по миру, и определили дополнительные симптомы, которые указывают на возможное инфицирование COVID-19 даже при отсутствии других более тревожных признаков:
- головная боль
- головокружение
- потеря обоняния.
Эти симптомы проявлялись у пациентов в Ухане на начальной стадии заболевания в 8% случаях, передает РГ. Позже аналогичные жалобы фиксировали медики в Республике Корея, Италии и Германии. Причем среди подхвативших коронавирус жителей ФРГ две трети указывали на проявившуюся неспособность различать запахи.
Слабость и общее недомогание
Потенциальным признаком заболевания коронавирусом может быть навалившаяся внезапно слабость, особенно у пожилых людей. Об этом свидетельствуют данные из США. В частности, у большинства проживавших в одном из домов престарелых американцев болезнь протекала без высокой температуры и кашля, однако они говорили медикам, что испытывают общее недомогание, слабость, повышенную тревожность, растерянность.
Это свидетельствует о том, что отсутствие температуры и кашля не доказывает, что коронавирус обошел стороной.
Ранее "Утро" писало об основных симптомах заражения COVID-19 и о том, как протекает болезнь в большинстве случаев.
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