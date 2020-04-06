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Голливудская актриса умерла из-за COVID-19

Голливудская актриса умерла из-за COVID-19
Фото: pixabay.com
продолжениеСША ждет катастрофа из-за пандемии
Звезде фильма "Челюсти" был 91 год

Ли Фьерро умерла в доме престарелых. Голливудская актриса ушла из жизни от осложнений, которые появились из-за заражения коронавирусом. Знаменитая американка была в группе риска по  возрасту и не смогла перенести китайский вирус.

В последние годы жизни кинозвезда жила в доме престарелых в США, где и было обнаружено ее тело.

Зрителям актриса знакома по культовому фильму "Челюсти". В картине Стивена Спилберга она сыграла мать мальчика, который стал жертвой акулы. После Ли Фьерро появилась еще в одной части этого фильма, пишет Deadline.

Женщина стала не первой знаменитостью, умершей от коронавируса. Ранее "Утро" писало о рок-музыканте, скончавшемся от COVID-19, и актерах, которые также погибли из-за китайской заразы. Всем им было больше 60 лет.

Число зараженных коронавирусом во всем мире продолжает расти. От вируса страдают как дети, так и взрослые, и пенсионеры. Среди болеющих оказались и российские знаменитости. Все были обеспокоены состоянием Льва Лещенко, который попал в больницу в Коммунарке. Волнения были вызваны еще и тем, что певец успел пообщаться со многими российскими звездами.

Дарья ПЕТРОВА

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