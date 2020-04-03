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Коронавирус довел до истерики звезду "Аншлага"

Коронавирус довел до истерики звезду "Аншлага"
Регина Дубовицкая. Фото ИТАР-ТАСС/ Александр Саверкин
продолжениеРоссиянам запретили распространять фейки в дни особого режима
Ведущая не хочет сдавать тест на инфекцию

Регина Дубовицкая во время пандемии коронавируса тщательно следит за здоровьем и продолжает работать из дома. 71-летняя юмористка призналась, что волнуется из-за COVID-19 и постоянно следит за чистотой помещений. 

Ведущая "Аншлага" работает над сценарием новой передачи из дома и общается с коллегами только по телефону. Регина Дубовицкая сообщила, что в дальнейшем она проведет репетицию с артистами для записи передачи, передает Starhit.ru. 

Она рассказала, что сразу узнала информацию о госпитализации Льва Лещенко. Ей пришлось отключить мобильный телефон, который начала “разрываться” от звонков различных СМИ. 

Дубовицкая не собирается сейчас проходить тест на вирус из-за большого объема работы. Она призвала россиян оставаться дома и не выходить на улицу. 

Ранее "Утро" рассказало, что ребенок Петросяна мешает Дубовицкой. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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