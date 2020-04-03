Кабмин утвердил правила поведения при чрезвычайных ситуациях

При режиме ЧС россияне обязаны выполнять указания об эвакуации граждан, передаваемые через средства массовой информации или операторов связи.

Об этом говорится в утвержденном сегодня премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным своде правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Текст постановления кабмина обнародован на официальном портале правовой информации в пятницу, 3 апреля.

Также гражданам запрещается заходить за ограждение, обозначающее зону ЧС, создавать условия, мешающие работе должностных лиц и водителей общественного транспорта,распространять о режиме ЧС заведомо недостоверную информацию.

Россияне должны соблюдать общественный порядок, по возможности оказывать первую помощь пострадавшим.

Руководство организации обязано при получении сигнала об угрозе ЧС оповестить своих сотрудников и иных граждан, которые находятся на ее территории.

Постановление вступает в силу сразу в день публикации, т.е. с сегодняшнего дня.

Ранее в пятницу стало известно, что суд в Екатеринбурге выписал штраф на 30 тыс. руб. жителю Курганской области, который в соцсетях распространял фейковую новость про якобы 100 умерших от коронавируса свердловчан. Как пишет издание "ФедералПресс", данный 40-летний гражданин уже был судим за сбыт наркотиков. Отмечается, что также он нарушал режим самоизоляции.

