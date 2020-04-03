Девушка остается на домашнем карантине

СМИ сообщили, что у старшей дочери актера Ивана Охлобыстина обнаружили вирус COVID-19. Положительный результат девушка получила после того, как сдала тест на коронавирус.

22-летняя Анфиса Охлобыстина контактировала с инфицированными, сообщает "Телеграм"-канал "112". По информации источника, девушка остается на на домашнем карантине с легкой степенью вируса из Китая.

Иван Охлобыстина на данный момент не подтвердил информацию официально.

Ранее "Утро" рассказало, что Охлобыстин набросился на мужа Собчак.