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Дочь Охлобыстина заразилась коронавирусом

Дочь Охлобыстина заразилась коронавирусом
Иван Охлобыстин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Девушка остается на домашнем карантине

СМИ сообщили, что у старшей дочери актера Ивана Охлобыстина обнаружили вирус COVID-19. Положительный результат девушка получила после того, как сдала тест на коронавирус. 

22-летняя Анфиса Охлобыстина контактировала с инфицированными, сообщает "Телеграм"-канал "112". По информации источника, девушка остается на на домашнем карантине с легкой степенью вируса из Китая. 

Иван Охлобыстина на данный момент не подтвердил информацию официально. 

Ранее "Утро" рассказало, что Охлобыстин набросился на мужа Собчак.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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