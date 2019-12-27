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"Дрянной режиссеришка": известный актер набросился на мужа Собчак

"Дрянной режиссеришка": известный актер набросился на мужа Собчак
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Иван Охлобыстин раскритиковал спектакль Константина Богомолова

Иван Охлобыстин назвал "порнухой и безобразием" режиссерский метод Константина Богомолова. По мнению Охлобыстина, супруг Ксении Собчак слишком вольно обращается с классическими пьесами.

"Дрянной режиссеришка. Дрянной, блин! У него порнуха и безобразие. Но это мой вкус", – эмоционально заявил артист в интервью телеканалу "Царьград"

Охлобыстин добавил, что ему грустно от того, что Ксения развелась с Максимом Виторганом, однако критиковать телеведущую он не стал, хотя и признался, что в интервью она не раз его "подставляла". Не стал бывший отец Иоанн осуждать и скандальное венчание Собчак и Богомолова.

"Это их дело, они с Богом будут разбираться", – подчеркнул Охлобыстин. Громкая свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова бурно обсуждалась в обществе. Парочка поженилась в пятницу, 13 сентября. В ЗАГС жених с невестой отправились на катафалке, а после венчания в церкви Собчак исполнила на праздничной вечеринке эротический танец.

Валентина МАЙОРОВА

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