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"Плесень": Богомолова заплевали за поедание фекалий

Константин Богомолов. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Муж Собчак попал в громкий скандал

Константин Богомолов, который перед премьерой в Театре на Малой Бронной, где он стал худруком, предупредил о готовящейся провокации, возможно, догадывался, что на него обрушится волна народного гнева. И это произошло – несмотря на то что спектакль ставил не он, в Сети режиссера разнесли в пух и прах.

Причина проста – именно муж Ксении Собчак выбрал роман Владимира Сорокина "Норма", который считается самым провокационным по содержанию в постмодернисткой литературе. Отрывок произведения, в котором один из героев совершает половой акт с землей, что в спектакле было изображено в деталях, вызывает оторопь. Мало того, другие персонажи едят "норму" – испражнения, фекалии.

Пока на сцене всерьез обсуждали происхождение этой самой "нормы", режиссер, его жена и приглашенные знаменитости посмеивались. И возмущенные зрители не выдержли. "А вы сами дерьмо давно ели?" – выкрикнул из партера мужчина. В антракте публика чуть не избила Богомолова, ему кричали: "Позор!", сообщает корреспондент "Дней.ру".

Сам режиссер и худрук, похоже, остался доволен. "Горжусь театром и командой!" – сообщил он под фото, на котором показан финальный поклон актеров, занятых в спектакле. 

Чего не скажешь о пользователях Сети. Они буквально заплевали режиссера, досталось и его знамениой жене: "А Богомолов, оказывается, гнилая мразь. Купила Ксения место комнатному уроду. Народ его растерзает рано или поздно. Овнище и овнище", "Нормальный человек в принципе не пойдет смотреть эти фекалии. Смысл идти, а потом кому-то что-то доказывать? Только рекламу этому дерьму делать", "Два достойных друг друга придурка, гиена собчачка и плесень богомол. А еще твари в церкви венчались!", "Господи, и как только таких мразей земля носит... нравится им катафалк – так отправьте их на нем в последний путь...".

Ранее подписчики решили, что Ксения Собчак оставила нового мужа и расслабляется, а самого Константина Богомолова увидели без обручального кольца. А до этого его раскритиковали за новый сериал.

Фоторепортаж
"Поиграется и бросит": Собчак предсказали скорый развод
Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС Фото: Дмитрий Буланов/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Полина ДОРОЖКИНА

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