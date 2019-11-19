Муж Ксении Собчак не выдержал критики в свой адрес

Уже две недели Константина Богомолова ежедневно разносят за его новую постановку. И он сорвался – резко ответил всем недовольным в соцсети под фото, где показан на темном фоне. Одетый в мрачный костюм режиссер, сложив руки на груди, будто с укором смотрит в камеру.

"Зависть и ненависть вызывают помутнение рассудка", – сообщил он в начале длинного послания недругам. Затем, добавив, что "какие-то "доброжелатели", коих немало у всякого, кто делает дело, пересылают друг другу ролик – фрагмент некоего европейского спектакля с отвратительной сценкой", и это "радостно подхватывают те, кому неприятны успехи" его лично и театра, в котором он является худруком, "радостное и сильное движение вперед" актерского коллектива, муж Собчак отметил, что наслушался небылиц о "Норме" – "сложном, спорном, но безусловно высокохудожественном спектакле.

Но злопыхатели не заставят режиссера зменить выбранное направление. Он пообещал "и дальше работать свободно и строго, авангардно и традиционно, классично и современно, доступно и элитарно, честно и без компромиссов, для всех".

Подписчики разошлись во мнении о словах Богомолова. Одни поддержали его, другие набросились с еще большим остервенением: "Свое и в своих театрах, и на свои деньги, но не на деньги народа решай свои проблемы. Ты понял?", "Кто знаком с твоим творчеством, сразу поняли, что это бред...", "Опустись на землю, придурок. На чьем ты обеспечении... Мы не хотим жрать твое говно", "Чехов в гробу перевернулся уже 10 тысяч раз!", "Корона не жмет?".

Ранее Константин Богомолов высказался из-за нападок на Ксению Собчак и предупредил зрителей о готовящейся перед спектаклем провокации.